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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

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Бороться с пандемией нужно силами украинского производителя - народный депутат

Бороться с пандемией нужно силами украинского производителя - народный депутат

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КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Украине на фоне "карантина выходного дня" набирает обороты инициатива по поддержке национального производителя. Так, публичные люди призывают покупать товары отечественного производства: от еды в ресторанах до тест-систем на COVID-19. Кроме того, бороться с пандемией необходимо силами национального производителя, рассказал УНН народный депутат Михаил Бондарь.

"Это борьба с пандемией, и бороться с ней должен наш национальный производитель. Мы должны защищать свое - украинское. Тем более, когда речь идет о том, что у нас в Украине эти производства налажены", - подчеркнул он.

По мнению нардепа, правительство должно приложить максимум усилий и показать пример по поддержке отечественного производителя. Покупая маски, антисептики, тест-системы отечественного производства, Украина оставляет деньги в государстве.

"О национальном производителе никто не заботится. Правительство должно приложить максимум усилий, чтобы поддержать своего производителя - маски, антисептики, тест-системы, а не распылять эти средства, выводя их за границу. При закупке таких жизненно необходимых вещей правительство в первую очередь должно ставить приоритет только на наших производителях", - подчеркнул Бондарь.

Напомним, украинский бизнесмен заказал ужин президенту Владимиру Зеленскому. Таким образом бизнесмен поддержать украинских рестораторов и производителей.

Отметим, что в Верховной Раде настаивают на использовании медицинских товаров, в том числе и тестов на "ковид" исключительно отечественных производителей. Кроме несомненной выгоды для бюджета государства, такая инициатива поможет поддержать украинских производителей в условиях экономического коронакризиса.

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