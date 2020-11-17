Мы закупаем "ковидные" тесты на миллиарды за рубежом вместо использования украинских - нардеп раскритиковал Кабмин

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Верховной Раде не довольны деятельностью правительства по противодействию коронавирусу. Народный депутат Сергей Шахов настаивает на массовом тестировании украинцев и использовании для этого тестов национального производителя. С этими предложениями он обратился к Премьер-министру Денису Шмыгалю в Верховной Раде, сообщает УНН.

"Господин Премьер-министр, сегодня ситуация с тестированием катастрофическая, и я убежден, что вас Минздрав вводит в заблуждение. Почему Словакия протестовала людей за неделю, а мы за 8 месяцев не можем этого сделать? Почему нет украинских тестов, почему нет тестов на антитела, почему сегодня мы закупаем тесты на миллиарды гривен у других стран мира?" - обратился к Премьер-министру Шмыгалю народный депутат.

Не ответив по сути, Денис Шмыгаль в который раз подчеркнул, что Украина не имеет финансовой возможности и человеческих ресурсов, чтобы организовать массовое тестирование. Однако, по его словам, количество суточных тестирований правительство увеличивать за счет закупки за рубежом 8 млн экспресс-тестов.

"(...) Изучение этого опыта (Словакии - ред.) дает нам определенные основания говорить о необходимости проведения, увеличении быстрого тестирования определенных групп, людей, населения, регионов. Мы будем это делать. Для этого закупаем около 8 млн этих тестов, до 6 млн практически сейчас контрактируются", - отметил Шмыгаль.

Наряду с этим, после введения карантина выходного дня среди украинцев набирает обороты инициатива по поддержке национального производителя. С соответствующей инициативой бизнесмены обратились и к президенту Зеленскому. В свою очередь, в Верховной Раде уверены, что использование тестов на коронавирус отечественного производителя принесет несомненную выгоду для бюджета государства и поможет поддержать украинских производителей в условиях экономического коронакризиса.

Напомним, УНН писал, что ряд государственных лабораторий и больниц закупает ПЦР, ИФА-тесты на антитела и другое медицинское оборудование у компании, связанной с российским бизнесом, на миллионы гривен.

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