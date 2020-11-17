Боротьба з коронакризою: ініціатива із підтримки національного виробника набирає обертів

"Шановний покупцю, прошу до заклику поставитися ширше: підтримки вимагає весь український бізнес. А це значить, що час змінити уподобання, задуматися. Напевно є хороші або прийнятні товари, які виробляються в Україні! Їжа, косметика... Натуральна косметика - Sapo, одяг - GARNA, послуги - Uklon, PARTY BUS Ukraine замість UberFacts. Доставка OVO замість GLOVO", - написав підприємець Євген Карий на своїй Facebook-сторінці.

Бізнесмен упевнений, що якщо не підтримати українського виробника, то через деякий час він зникне із ринку, не дивлячись на якість, яка краща, ніж у зарубіжних аналогів.

"Я виробник натуральної косметики, без позикових коштів. Нам туго і у той же час, ми кращі за багатьох зарубіжних аналогів. Задумайся, інакше через рік-два вибір буде меншим і він тобі буде нав'язаний", - підкреслив підприємець.

У той же час, у Верховній Раді впевнені, що підтримки потребують не тільки ресторатори, але і виробники українських товарів, які використовуються для боротьби з пандемією: маски, антисептики, тест-системи на коронавірус. Крім безсумнівної вигоди для бюджету держави, така ініціатива допоможе підтримати українських виробників в умовах економічної коронакризи.

"Це боротьба з пандемією, і боротися з нею повинен наш національний виробник. Ми повинні захищати своє - українське. Тим більше, коли мова йде про те, що у нас в Україні ці виробництва налагоджені", - вважає народний депутат Михайло Бондар.

Нагадаємо, МОЗ збирається почати тестувати українців "антигенними" ІФА-тестами вітчизняного виробництва.

Там вважають, що українські ІФА-тест-системи на антиген зможуть стати альтернативою складного і дорогого ПЛР-тестування. Крім того, вітчизняні тести значно чутливіші і точніші, ніж експрес-тести на антиген.