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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 27074 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 54582 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 73970 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 85493 просмотра

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 95726 просмотра

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
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Борьба с коронакризисом: инициатива по поддержке национального производителя набирает обороты

Борьба с коронакризисом: инициатива по поддержке национального производителя набирает обороты

Киев  •  УНН

 • 16101 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. После введения карантина выходного дня в социальных сетях набирает обороты инициатива по поддержке национального производителя. И если сначала речь шла только об украинских рестораторах, то сейчас с призывом о поддержке выступают производители одежды, косметики, других товаров и услуг, сообщает УНН.

"Уважаемый покупатель, прошу к призыву отнестись шире: поддержки требует весь украинский бизнес. А это значит, что время изменить предпочтения, задуматься. Наверняка есть хорошие или приемлемые товары, которые производятся в Украине! Еда, косметика... Натуральная косметика - Sapo, одежда - GARNA, услуги - Uklon, PARTY BUS Ukraine вместо UberFacts. Доставка OVO вместо GLOVO", - написал предприниматель Евгений Карий на своей Facebook-странице.

Бизнесмен уверен, что если не поддержать украинского производителя, то через некоторое время он исчезнет с рынка, несмотря на качество, которое лучше, чем у зарубежных аналогов.

"Я производитель натуральной косметики, без заемных средств. Нам туго и в то же время, мы лучше многих зарубежных аналогов. Задумайся, иначе через год-два выбор будет меньше и он тебе будет навязан", - подчеркнул предприниматель.

В то же время, в Верховной Раде уверены, что в поддержке нуждаются не только рестораторы, но и производители украинских товаров, используемых для борьбы с пандемией: маски, антисептики, тест-системы на коронавирус. Кроме несомненной выгоды для бюджета государства, такая инициатива поможет поддержать украинских производителей в условиях экономического коронакризиса.

"Это борьба с пандемией, и бороться с ней должен наш национальный производитель. Мы должны защищать свое - украинское. Тем более, когда речь идет о том, что у нас в Украине эти производства налажены", - считает народный депутат Михаил Бондарь.

Напомним, Минздрав собирается начать тестировать украинцев "антигенными" ИФА-тестами отечественного производства.

Там считают, что украинские ИФА-тест-системы на антиген смогут стать альтернативой сложному и дорогому ПЦР-тестированию. Кроме того, отечественные тесты значительно чувствительнее и точнее, чем экспресс-тесты на антиген.

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