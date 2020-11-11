Через три тижні черги щодо здачі тесту на COVID-19 зникнуть – Степанов

"Наша стратегія тестування, окрім ПЛР-тестування в нас ще є в стратегії швидкі тести на антиген, які ми зараз закуповуємо, і буквально (в найближчі тижні – ред.) почнемо їх масове запроваджування. У нас також є ІФА-тест на антиген, який суттєво зменшить навантаження на лабораторії…Я думаю, що за три тижні ми вийдемо на відсутність черг", - розповів Степанов.

Як повідомлялося, МОЗ планує закуповувати вітчизняні "антигенні" ІФА-тести для збільшення обсягів "ковід"-діагностики.

Нагадаємо, Степанов заявляв, що Міністерство охорони здоров’я планує до кінця року збільшити кількість ПЛР-тестувань на добу до 75 тис.