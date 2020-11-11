Через три тижні черги щодо здачі тесту на COVID-19 зникнуть – Степанов
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов вважає, що через три тижні в Україні не буде черг, щоб здати тест на COVID-19. Про це він заявив в ефірі програми “Хард з Влащенко” на телеканалі Україна 24, передає кореспондент УНН.
"Наша стратегія тестування, окрім ПЛР-тестування в нас ще є в стратегії швидкі тести на антиген, які ми зараз закуповуємо, і буквально (в найближчі тижні – ред.) почнемо їх масове запроваджування. У нас також є ІФА-тест на антиген, який суттєво зменшить навантаження на лабораторії…Я думаю, що за три тижні ми вийдемо на відсутність черг", - розповів Степанов.
Як повідомлялося, МОЗ планує закуповувати вітчизняні "антигенні" ІФА-тести для збільшення обсягів "ковід"-діагностики.
Нагадаємо, Степанов заявляв, що Міністерство охорони здоров’я планує до кінця року збільшити кількість ПЛР-тестувань на добу до 75 тис.