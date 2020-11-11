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Через три недели очереди по сдаче теста на COVID-19 исчезнут - Степанов

Через три недели очереди по сдаче теста на COVID-19 исчезнут - Степанов

Киев  •  УНН

 • 19166 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что через три недели в Украине не будет очередей, чтобы сдать тест на COVID-19. Об этом он заявил в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале Украина 24, передает корреспондент УНН.

"Наша стратегия тестирования, кроме ПЦР-тестирования у нас еще есть в стратегии быстрые тесты на антиген, которые мы сейчас закупаем, и буквально (в ближайшие недели - ред.) начнем их массовое внедрение. У нас также есть ИФА-тест на антиген, который существенно уменьшит нагрузку на лаборатории... Я думаю, что за три недели мы выйдем на отсутствие очередей", - рассказал Степанов.

Как сообщалось, Минздрав планирует закупать отечественные "антигенные" ИФА-тесты для увеличения объемов "ковид"-диагностики.

Напомним, Степанов заявлял, что Министерство здравоохранения планирует до конца года увеличить количество ПЦР-тестов за сутки до 75 тыс.

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