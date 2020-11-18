Зеленский: Государство готово при необходимости вдвое увеличить количество коек для больных COVID-19

“Сейчас мы сосредоточены на нескольких важных направлениях. Первое — это достаточное количество койко-мест для больных COVID-19. Сейчас существует 50 тысяч коек, сегодня мы готовы в случае необходимости оперативно увеличить это количество почти в два раза — до 91 тысяч коек. Второе — это достаточное обеспечение кроватями с кислородом. За прошедшую неделю добавлено плюс 5000 коек с централизованным кислородом и концентраторами. В планах на эту неделю еще несколько тысяч коек с кислородом сделаем”, — сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что государство готово к любому сложному сценарию.

“Кроме этого дополнительно выделено почти 9 млрд грн на борьбу с COVID-19. Это закупка экспресс-тестов, которые получат семейные врачи и бригады скорой помощи, обеспечения кислородом коек в стационарах всех регионов, приобретение необходимого лабораторного оборудования. Соответствующее решение вчера поддержал парламент, я благодарен...”, — рассказал Зеленский.

Напомним, Комитет парламента по вопросам бюджета поддержал решение правительства о выделении 1 млрд грн на закупку 6 млн экспресс-тестов.