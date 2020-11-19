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Зеленський дорікнув Шмигалю, що він рідко спілкується з бізнесом

Зеленський дорікнув Шмигалю, що він рідко спілкується з бізнесом

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський дорікнув прем’єр-міністру Денису Шмигалю в тому, що він не дуже часто спілкується з представниками бізнесу. Про це він сказав спілкуючись з прем’єр-міністром по відеодзвінку, передає кореспондент УНН.

“Я думаю в цілому вам потрібно частіше говорити з бізнесом Денисе Анатолійовичу. Я думаю, що через те, що їм бракує комунікації, багато речей вони не бачать, що ви робите, й не розуміють, куди дивиться держава й куди йде”, — сказав Зеленський Шмигалю.

Шмигаль відповів, що йде пошук компромісів за участі профільних міністерств.

Раніше у столиці біля будівлі Верховної Ради відбулася акція протесту “SaveФОП”.

Зазначимо, що учасники акції вимагали скасування “карантину вихідного дня”, а також виступали за відстрочку введення обов’язкового використання касових апаратів.

Нагадаємо, парламентарі не ухвалили за основу законопроект щодо відтермінування касових апаратів для ФОПів.

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