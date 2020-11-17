Протести під Радою пройшли без тяжких наслідків та агресії - МВС

“Акція біля парламенту уже завершена, добре, що не було ніяких тяжких наслідків, я б навіть не назвав це сутичками, це штовханина була — це природня емоційна реакція людей, які вийшли на мирний протест, але вони невдоволені тим, що у парламенті не прийняли ті рішення, які вони хотіли, щоб були прийняті. Вони почали порушувати без особливої агресії, без застосування якихось речей, які могли б бути використані як зброя, скоріш за все, так емоційно намагалися підійти ближче до стін парламенту, а там визначено зону безпеки, не можна так робити”, — зазначив Шевченко.

За його словами, відповідно, втрутилися і поліцейські, і гвардійці, оскільки гвардійці також несли службу, і таким тактичним прийомом, як витіснення просто повернули на ті позиції, де вони і мали б перебувати за парканом, який був встановлений.

“Особливих сутичок не було, хоча зранку одну особу доправили до відділку і склали на нього адмінпротокол, оскільки вони перешкоджали проходу парламентарів в один з входів до Верховної Ради і доволі провокативно себе вели. Неприємний епізод, але без тяжких наслідків”, — додав він.

Нагадаємо, що у столиці біля будівлі Верховної Ради другий день поспіль відбувалася акція протесту “SaveФОП”.

Наразі затримано одного учасника мітингу — чоловіка з Тернопільської області.

Зазначимо, що учасники акції вимагають скасування “карантину вихідного дня”, а також виступають за відстрочку введення обов’язкового використання касових апаратів.

Як повідомляв УНН, сьогодні парламентарі не ухвалили за основу законопроект щодо відтермінування касових апаратів для ФОПів. За відповідний законопроект проголосували 17 народних депутатів України, чого не вистачило для його ухвалення. Проти ж — проголосували 228 нардепів.