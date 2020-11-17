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Протесты под Радой прошли без тяжелых последствий и агрессии - МВД

Протесты под Радой прошли без тяжелых последствий и агрессии - МВД

Киев  •  УНН

 • 23444 просмотра

КИЕВ. 17 ноября УНН. Протесты под стенами Верховной Рады прошли без тяжелых последствий и без особой агрессии. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил Артем Шевченко директор департамента коммуникации МВД Украины, передает УНН.

"Акция у парламента уже завершена, хорошо, что не было никаких тяжелых последствий, я бы даже не назвал это столкновениями, это толкотня была - это естественная эмоциональная реакция людей, которые вышли на мирный протест, но они недовольны тем, что в парламенте не приняли те решения, которые они хотели, чтобы были приняты. Они начали нарушать без особой агрессии, без применения каких-то вещей, которые могли бы быть использованы в качестве оружия, скорее всего, так эмоционально пытались подойти ближе к стенам парламента, а там определена зона безопасности, нельзя так делать", - отметил Шевченко.

По его словам, соответственно, вмешались и полицейские, и гвардейцы, поскольку гвардейцы также несли службу, и таким тактическим приемом, как вытеснение просто вернули на те позиции, где они и должны находиться за забором, который был установлен.

"Особых столкновений не было, хотя утром одного человека доставили в участок и составили на него админпротокол, поскольку они препятствовали проходу парламентариев в один из входов в Верховную Раду и довольно провокационно себя вели. Неприятный эпизод, но без тяжелых последствий", - добавил он.

Напомним, что в столице у здания Верховной Рады второй день подряд проходила акция протеста "SaveФОП".

Сейчас задержано одного участника митинга - мужчину из Тернопольской области.

Отметим, что участники акции требуют отмены "карантина выходного дня", а также выступают за отсрочку введения обязательного использования кассовых аппаратов.

Как сообщал УНН, сегодня парламентарии не приняли за основу законопроект об отсрочке кассовых аппаратов для ФЛП. За соответствующий законопроект проголосовали 17 народных депутатов Украины, чего не хватило для его принятия. Против же - проголосовали 228 нардепов.

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