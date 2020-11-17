Поліція взяла урядовий квартал під посилену охорону, під ВР сталися сутички
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. У столиці біля будівлі Верховної Ради другий день поспіль відбувається акція протесту “SaveФОП”. Правоохоронці взяли під посилену охорону центр Києва, наразі сталися вже перші сутички. Про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію Києва та учасників акції.
“Аби не допустити порушень громадського порядку та забезпечити мирне проведення запланованих акцій у центрі Києва поліцейські спільно із військовослужбовцями Національної гвардії України заступили на посилене чергування”, - повідомили в поліції.
На відео, викладеному в Telegram-каналі “Київ оперативний”, видно епізоди з сутичками поліцейських та учасників акції. “Під ВР почалися бійки між поліцією і підприємцями. Поліція намагається зробити прохід для депутатів, є затримані”, - повідомляється у пабліку.
Зазначимо, що учасники акції вимагають скасувати обмеження – карантин вихідного дня, а також виступають проти введення обов’язкового використання касових апаратів.
“Правоохоронці звертаються до організаторів та учасників заходів дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок та сприяти поліцейським у виконання ними службових обов’язків”, - зазначили в поліції.
Водночас УНН намагається дізнатися у поліції деталі щодо штовханини та ймовірних затриманих під ВР.
Нагадаємо, УНН повідомляв, що рух вулицею Михайла Грушевського у столиці з ранку вівторка, 17 листопада, перекрили мітингувальники.