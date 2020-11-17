Мітингувальники перекрили вулицю Грушевського у столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Рух вулицею Михайла Грушевського у столиці з ранку вівторка, 17 листопада, перекрили мітингувальники. Про це повідомляє патрульна поліція Києва, передає УНН.
"Мітингувальники перекрили рух вулицею Грушевського в обох напрямках", - йдеться у повідомленні.
Додамо, сьогодні в урядовому кварталі, де пролягає вулиця, засідатиме Верховна Рада. У неї на порядку денному, зокрема, як очікується, питання скасування карантину вихідного дня.
Нагадаємо, зранку 17 листопада у столиці, станом на 8:10, рух транспорту було ускладнено на мостах у напрямку правого берега, а також у центрі міста.