Мітингувальники перекрили вулицю Грушевського у столиці

"Мітингувальники перекрили рух вулицею Грушевського в обох напрямках", - йдеться у повідомленні.

Додамо, сьогодні в урядовому кварталі, де пролягає вулиця, засідатиме Верховна Рада. У неї на порядку денному, зокрема, як очікується, питання скасування карантину вихідного дня.

Нагадаємо, зранку 17 листопада у столиці, станом на 8:10, рух транспорту було ускладнено на мостах у напрямку правого берега, а також у центрі міста.