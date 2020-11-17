Митингующие перекрыли улицу Грушевского в столице
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Движение по улице Михаила Грушевского в столице с утра вторника, 17 ноября, перекрыли митингующие. Об этом сообщает патрульная полиция Киева, передает УНН.
"Митингующие перекрыли движение по улице Грушевского в обоих направлениях", - говорится в сообщении.
Добавим, сегодня в правительственном квартале, где проходит улица, будет заседать Верховная Рада. У нее на повестке дня, в частности, как ожидается, вопрос отмены карантина выходного дня.
Напомним, утром 17 ноября в столице, по состоянию на 8:10, движение транспорта было затруднено на мостах в направлении правого берега, а также в центре города.