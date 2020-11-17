У Києві зранку помітне ускладнення руху через затори

Стоять у заторах Велика Окружна, затори утворилися на проспекті Романа Шухевича, на вулицях Дмитрівській, Січових Стрільців, Петропавлівській.

Окрім того, ускладнено рух Повітрофлотським проспектом, проспектом Валерія Лобановського, проспектом Академіка Палладіна, бульваром Академіка Вернадського.

На лівому березі Києва високий рівень заторів помітний на проспектах Соборності та Миколи Бажана, Визволителів, Броварському проспекті та Дарницькому шосе.

Рух на мостах - Дарницькому, Південному, Патона - ускладнено в напрямку правого берега. На мосту Метро та Північному мосту помітне незначне ускладнення руху в напрямку правого берега.

Нагадаємо, на 17 листопада 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 28,11 грн/дол.



