В Киеве утром заметны осложнения движения из-за пробок
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Утром в столице, по состоянию на 8:10, движение транспорта затруднено на мостах в направлении правого берега, а также в центре города. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Стоят в пробках Большая Окружная, пробки образовались на проспекте Романа Шухевича, на улицах Дмитровской, Сечевых Стрельцов, Петропавловской.
Кроме того, затруднено движение Воздухофлотским проспектом, проспектом Валерия Лобановского, проспектом Академика Палладина, бульваром Академика Вернадского.
На левом берегу Киева высокий уровень пробок заметен на проспектах Соборности и Николая Бажана, Освободителей, Броварском проспекте и Дарницком шоссе.
Движение на мостах - Дарницком, Южном, Патона - затруднено в направлении правого берега. На мосту Метро и Северном мосту заметно незначительное затруднение движения в направлении правого берега.
Напомним, на 17 ноября 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 28,11 грн/долл.