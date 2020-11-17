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Полиция взяла правительственный квартал под усиленную охрану, под ВР произошла потасовка

Полиция взяла правительственный квартал под усиленную охрану, под ВР произошла потасовка

Киев  •  УНН

 • 14234 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. В столице у здания Верховной Рады второй день подряд проходит акция протеста "SaveФОП". Правоохранители взяли под усиленную охрану центр Киева, произошла уже первая потасовка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Киева и участников акции.

"Чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение запланированных акций в центре Киева полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство", - сообщили в полиции.

На видео, выложенном в Telegram-канале "Киев оперативный", видно эпизоды с потасовкой полицейских и участников акции. "Под ВР начались потасовки между полицией и предпринимателями. Полиция пытается сделать проход для депутатов, есть задержанные", - сообщается в паблике.

Отметим, что участники акции требуют отменить ограничения - карантин выходного дня, а также выступают против введения обязательного использования кассовых аппаратов.

"Правоохранители обращаются к организаторам и участникам мероприятий соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей", - отметили в полиции.

В то же время УНН пытается узнать у полиции детали относительно потасовки и вероятных задержанных под ВР.

Напомним, УНН сообщал, что движение по улице Михаила Грушевского в столице с утра вторника, 17 ноября, перекрыли митингующие.

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