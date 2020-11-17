Полиция взяла правительственный квартал под усиленную охрану, под ВР произошла потасовка
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. В столице у здания Верховной Рады второй день подряд проходит акция протеста "SaveФОП". Правоохранители взяли под усиленную охрану центр Киева, произошла уже первая потасовка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Киева и участников акции.
"Чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение запланированных акций в центре Киева полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство", - сообщили в полиции.
На видео, выложенном в Telegram-канале "Киев оперативный", видно эпизоды с потасовкой полицейских и участников акции. "Под ВР начались потасовки между полицией и предпринимателями. Полиция пытается сделать проход для депутатов, есть задержанные", - сообщается в паблике.
Отметим, что участники акции требуют отменить ограничения - карантин выходного дня, а также выступают против введения обязательного использования кассовых аппаратов.
"Правоохранители обращаются к организаторам и участникам мероприятий соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей", - отметили в полиции.
В то же время УНН пытается узнать у полиции детали относительно потасовки и вероятных задержанных под ВР.
Напомним, УНН сообщал, что движение по улице Михаила Грушевского в столице с утра вторника, 17 ноября, перекрыли митингующие.