Мітинг під Радою: поліція затримала одного з учасників

“За протиправні дії біля Верховної Ради України поліцейські затримали одного з учасників заходу. Його доставили до територіального управління поліції для з’ясування усіх обставин скоєного”, - зазначили в повідомленні.

Вказано, що мітингарі перекрили прохід до ВРУ, чим заважали народним обранцям безперешкодно потрапити до будівлі законодавчого органу України.

"На неодноразові попередження правоохоронців припинити протиправні дії та не порушувати правопорядок, учасники акції не реагували. Відтак, поліцейські частково відтіснили громадян і зробили коридор для проходу народних депутатів до ВРУ. У цей момент один з учасників заходу вчинив злісну непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського та намагався вчинити з правоохоронцями бійку”, - додали в поліції.

Повідомляється, що наразі 50-річного правопорушника, жителя Тернопільської області, доставлено до територіального управління для з’ясування усіх обставини та притягнення його до відповідальності.

Нагадаємо, що у столиці біля будівлі Верховної Ради другий день поспіль відбувається акція протесту “SaveФОП”

Додамо, що рух вулицею Михайла Грушевського у столиці з ранку вівторка, 17 листопада, перекрили мітингувальники.



