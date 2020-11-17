Митинг под Радой: полиция задержала одного из участников
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Во время акции протеста "SaveФОП" возле Верховной Рады Украины правоохранителями задержан один участника митинга, мужчина из Тернопольской области. Также полицейские сообщили, что действительно оттесняли участников акции, чтобы сделать коридор для прохода народных депутатов в ВР. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева, передает УНН.
"За противоправные действия возле Верховной Рады Украины полицейские задержали одного из участников мероприятия. Его доставили в территориальное управление полиции для выяснения всех обстоятельств совершенного", - отметили в сообщении.
Указано, что митингующие перекрыли проход к ВРУ, чем мешали народным избранникам беспрепятственно попасть в здание законодательного органа Украины.
"На неоднократные предупреждения правоохранителей прекратить противоправные действия и не нарушать правопорядок, участники акции не реагировали. Поэтому, полицейские частично оттеснили граждан и сделали коридор для прохода народных депутатов в ВРУ. В этот момент один из участников мероприятия совершил злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского и пытался совершить с правоохранителями драку", - добавили в полиции.
Сообщается, что 50-летнего правонарушителя, жителя Тернопольской области, доставили в территориальное управление для выяснения всех обстоятельств и привлечения его к ответственности.
Напомним, что в столице у здания Верховной Рады второй день подряд проходит акция протеста "SaveФОП"
Добавим, что движение по улице Михаила Грушевского в столице с утра вторника, 17 ноября, перекрыли митингующие.