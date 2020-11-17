Проти 228: нардепи не підтримали відтермінування касових апаратів для ФОПів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Парламентарі не ухвалили за основу законопроект щодо відтермінування касових апаратів для ФОПів. За відповідний законопроект проголосували 17 народних депутатів України, чого не вистачило для його ухвалення. Проти ж - проголосували 228 нардепів, передає кореспондент УНН.
"Ми повинні знайти компроміс. Тому я пропоную зняти із розгляду це питання сьогодні, створити робочу групу і розробити компромісний законопроект, який би влаштував всіх", - сказав голова комітету із питань податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Метою законопроекту №4313д є перенесення строків набрання чинності норм щодо застосування РРО або програмних РРО для ФОПів, крім тих, які здійснюють "ризикові" види діяльності з 1 квітня 2021 року на 1 січня 2022 року. У разі добровільного встановлення та початку застосування РРО ФОПами, які не мають обов’язку їх застосовувати з 1 січня 2021 року, надати право таким платникам на отримання одноразової грошової допомоги з бюджету.
Окрім того, передбачається внесення змін до законодавства щодо лібералізації застосування реєстраторів розрахункових операцій фізичними особами - платниками єдиного податку, якими передбачається:
▪️ збільшення розміру загальної площі, дозволеної для надання в оренду на спрощені системі оподаткування;
▪️ розширення переліку побутових послуг населенню, які надаються платниками єдиного податку;
▪️ звільнення від застосування реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій платників єдиного податку другої групи за критеріями місця здійснення діяльності та/або розміру загальної площі торгового об’єкту.
Нагадаємо, ВРУ 4 листопада відправила на повторне перше читання законопроект, яким пропонується до 2022 року відтермінувати обов’язкове використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО) для малого та середнього бізнесу.