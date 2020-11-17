Проти 228: нардепи не підтримали відтермінування касових апаратів для ФОПів

"Ми повинні знайти компроміс. Тому я пропоную зняти із розгляду це питання сьогодні, створити робочу групу і розробити компромісний законопроект, який би влаштував всіх", - сказав голова комітету із питань податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Метою законопроекту №4313д є перенесення строків набрання чинності норм щодо застосування РРО або програмних РРО для ФОПів, крім тих, які здійснюють "ризикові" види діяльності з 1 квітня 2021 року на 1 січня 2022 року. У разі добровільного встановлення та початку застосування РРО ФОПами, які не мають обов’язку їх застосовувати з 1 січня 2021 року, надати право таким платникам на отримання одноразової грошової допомоги з бюджету.

Окрім того, передбачається внесення змін до законодавства щодо лібералізації застосування реєстраторів розрахункових операцій фізичними особами - платниками єдиного податку, якими передбачається:

▪️ збільшення розміру загальної площі, дозволеної для надання в оренду на спрощені системі оподаткування;

▪️ розширення переліку побутових послуг населенню, які надаються платниками єдиного податку;

▪️ звільнення від застосування реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій платників єдиного податку другої групи за критеріями місця здійснення діяльності та/або розміру загальної площі торгового об’єкту.

Нагадаємо, ВРУ 4 листопада відправила на повторне перше читання законопроект, яким пропонується до 2022 року відтермінувати обов’язкове використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО) для малого та середнього бізнесу.