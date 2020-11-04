У ВР не вистачило голосів для відтермінування касових апартів для ФОП: законопроект відправили на доопрацювання

“Ми сьогодні на комітеті розглянути відстрочення ведення РРО для фізичних осіб підприємців на один рік. Ми розглянули пропозицію, яку прийняли і рекомендували до цього законопроекту з такими положеннями – прив’язати ліміти ФОПів до мінімальних зарплат”, - наголосив заступник голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Олександр Дубінський.

Метою законопроекту №4313 є перенесення норм щодо обов’язкового застосування РРО та/або програмного РРО суб’єктами господарювання при здійсненні розрахункових операцій, а також спеціального порядок розгляду скарг покупців «кешбек» до 1 січня 2020 року.

Зазначається, що таке рішення спричинене тим, що в умовах пандемії коронавірусу світ стикнувся з економічною рецесією економіки, щоб підняти національну економіку потрібно підтримати малий та середній бізнес.

Додамо, що перед тим як голосувати за законопроект ВРУ проголосувала за внесення його до порядку денного та розгляду за процедурою ad hoc. Під час голосування за ухвалення законопроекту за основу у парламенту не вистачило голосів, його підтримало лише 212 нардепів, з них 107 із фракції “Слуга народу”. Після цього нардепи відправили законопроект на доопрацювання.

Як повідомляв УНН раніше, у Верховній Раді вирішили відтермінувати до 1 січня 2022 року застосування касових апаратів для фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування.