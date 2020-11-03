Парламент вирішив на рік відтермінувати впровадження касових апаратів для ФОП

“Обговорювалося питання щодо ситуації, яка складається з підтримкою малого та середнього бізнесу на фоні "ковіду", який, на жаль, сьогодні продовжує розгортатися. Усі бачили останні показники тих, хто захворів за минулу добу. Була прийнята одноголосна позиція, щоб відтермінувати застосування касових апаратів для спрощеної системи оподаткування на рік, до 1 січня 2022 року. Це консолідована позиція всіх фракцій та депутатських груп, які працюють у ВР дев’ятого скликання”, - сказав Разумков.

За його словами, сьогодні у ВР зареєструють відповідний законопроект, завтра, 4 листопада, його розгляне комітет.

“Я впевнений, якщо ніхто не буде заперечувати, якщо завтра ми його розглянемо. Сподіваюся, що він буде підтриманий за основу та в цілому”, - сказав Разумков.

Нагадаємо, за інформацією податкової, станом на 1 жовтня в Україні сума продажу, проведеного через реєстратори розрахункових операцій, досягла 885,1 млрд грн, загалом зареєстровано 312, 5 тис. РРО.