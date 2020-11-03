Парламент решил на год отсрочить внедрение кассовых аппаратов для ФЛП
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Верховной Раде решили отсрочить до 1 января 2022 года применение кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей на упрощенной системе налогообложения. Соответствующий законопроект планируют рассмотреть завтра, 4 ноября. Об этом заявил председатель ВРУ Дмитрий Разумков после совещания с председателями депутатских фракций и групп, передает корреспондент УНН.
"Обсуждался вопрос о ситуации, которая складывается с поддержкой малого и среднего бизнеса на фоне "ковида", который, к сожалению, сегодня продолжает разворачиваться. Все видели последние показатели заболевших за прошедшие сутки. Была принята единогласно позиция, чтобы отсрочить применение кассовых аппаратов для упрощенной системы налогообложения на год, до 1 января 2022 года. Это консолидированная позиция всех фракций и депутатских групп, работающих в ВР девятого созыва", - сказал Разумков.
По его словам, сегодня в ВР зарегистрируют соответствующий законопроект, завтра, 4 ноября, его рассмотрит комитет.
"Я уверен, если никто не будет возражать, если завтра мы его рассмотрим. Надеюсь, что он будет поддержан за основу и в целом", - сказал Разумков.
Напомним, по информации налоговой, на 1 октября в Украине сумма продаж, проведенных через регистраторы расчетных операций, достигла 885,1 млрд грн, всего зарегистрировано 312,5 тыс. РРО.