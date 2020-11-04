В ВР не хватило голосов для отсрочки кассовых апарт для ФЛП: законопроект отправили на доработку
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Верховная Рада Украины отправила на повторное первое чтение законопроект, которым предлагается до 2022 года отсрочить обязательное использование регистраторов расчетных операций (РРО) для малого и среднего бизнеса. Соответствующее решение поддержали 254 народных депутатов Украины, передает корреспондент.
"Мы сегодня на комитете рассмотреть отсрочки ведения РРО для физических лиц предпринимателей на один год. Мы рассмотрели предложение, которое приняли и рекомендовали к этому законопроекту с такими положениями - привязать лимиты ФЛП до минимальных зарплат ", - отметил заместитель председателя комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский.
Целью законопроекта №4313 является перенос норм относительно обязательного применения РРО и / или программного РРО субъектами хозяйствования при осуществлении расчетных операций, а также специального порядок рассмотрения жалоб покупателей «кэшбек» до 1 января 2020 года.
Отмечается, что такое решение вызвано тем, что в условиях пандемии коронавируса мир столкнулся с экономической рецессией экономики, чтобы поднять национальную экономику нужно поддержать малый и средний бизнес.
Добавим, что перед тем как голосовать за законопроект ВРУ проголосовала за внесение его в повестку дня и рассмотрения по процедуре ad hoc. Во время голосования за принятие законопроекта за основу у парламента не хватило голосов, поэтому его отправили на доработку.
Как сообщал ранее, в Верховной Раде решили отсрочить до 1 января 2022 применение кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей на упрощенной системе налогообложения .