Против 228: нардепы не поддержали отсрочку кассовых аппаратов для ФЛП

ukru
Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 29320 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
13:46 • 100370 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 72906 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 107972 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 86100 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 94797 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 102298 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101265 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101183 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 114492 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
SpaceX отложила запуск Starship Flight 8: что пошло не так с самой мощной ракетой

SpaceX отложила запуск Starship Flight 8: что пошло не так с самой мощной ракетой

4 марта, 07:00 • 43152 просмотра
Венгрия блокирует €20-миллиардный пакет помощи Украине, фон дер Ляйен может предложить более креативные подходы - Politico

Венгрия блокирует €20-миллиардный пакет помощи Украине, фон дер Ляйен может предложить более креативные подходы - Politico

4 марта, 08:00 • 75992 просмотра
Приостановка военной помощи Трампом выглядит как попытка подтолкнуть Киев к капитуляции - нардеп

Приостановка военной помощи Трампом выглядит как попытка подтолкнуть Киев к капитуляции - нардеп

4 марта, 08:47 • 59966 просмотра
россия откладывает переговоры с США и готовится к новой войне в Балтике - ЦПД РНБО

россия откладывает переговоры с США и готовится к новой войне в Балтике - ЦПД РНБО

4 марта, 09:14 • 97352 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

14:27 • 28359 просмотра
публикации
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

13:46 • 100357 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

12:57 • 107960 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 372251 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 323562 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 477198 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

14:27 • 28434 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 127939 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 205479 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 232432 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 211264 просмотра
Актуальное
Против 228: нардепы не поддержали отсрочку кассовых аппаратов для ФЛП

Против 228: нардепы не поддержали отсрочку кассовых аппаратов для ФЛП

Киев  •  УНН

 • 25391 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Парламентарии не приняли за основу законопроект об отсрочке кассовых аппаратов для ФЛП. За соответствующий законопроект проголосовали 17 народных депутатов Украины, чего не хватило для его принятия. Против же - проголосовали 228 нардепов, передает корреспондент УНН.

"Мы должны найти компромисс. Поэтому я предлагаю снять с рассмотрения этот вопрос сегодня, создать рабочую группу и разработать компромиссный законопроект, который бы устроил всех", - сказал глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Целью законопроекта №4313д является перенос сроков вступления в силу норм по применению РРО или программных РРО для ФЛП, кроме тех, кто осуществляет "рисковые" виды деятельности с 1 апреля 2021 года на 1 января 2022 года. В случае добровольного установления и начала применения РРО ФЛП, которые не обязаны их применять с 1 января 2021 года, предоставить право таким плательщикам на получение единовременного денежного пособия из бюджета.

Кроме того, предусматривается внесение изменений в законодательство по либерализации применения регистраторов расчетных операций физическими лицами - плательщиками единого налога, которыми предусматривается:

▪️ увеличение размера общей площади, разрешенной для предоставления в аренду на упрощенной системе налогообложения;
▪️ расширение перечня бытовых услуг населению, предоставляемых плательщиками единого налога;
▪️ освобождение от применения регистраторов расчетных операций и/или программных регистраторов расчетных операций плательщиков единого налога второй группы по критериям места осуществления деятельности и/или размера общей площади торгового объекта.

Напомним, ВРУ 4 ноября отправила на повторное первое чтение законопроект, которым предлагается до 2022 года отсрочить обязательное использование регистраторов расчетных операций (РРО) для малого и среднего бизнеса.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономикаполитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы