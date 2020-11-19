Зеленский упрекнул Шмыгаля, что он редко общается с бизнесом

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 41980 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 62411 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 75116 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 88129 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 112283 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 114070 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 126187 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 156154 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 202336 просмотра

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Зеленский упрекнул Шмыгаля, что он редко общается с бизнесом

Зеленский упрекнул Шмыгаля, что он редко общается с бизнесом

Киев  •  УНН

 • 18149 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул премьер-министра Дениса Шмыгаля в том, что он не очень часто общается с представителями бизнеса. Об этом он сказал общаясь с премьер-министром по видеовызову, передает корреспондент УНН.

“Я думаю, в целом, вам нужно чаще говорить с бизнесом Денис Анатольевич. Я думаю, что из-за того, что им не хватает коммуникации, многое они не видят, что вы делаете, и не понимают, куда смотрит государство и куда идет”, — сказал Зеленский Шмыгалю.

Шмыгаль ответил, что идет поиск компромиссов с участием профильных министерств.

Ранее в столице у здания Верховной Рады состоялась акция протеста “SaveФОП”.

Отметим, что участники акции требовали отмены “карантина выходного дня”, а также выступали за отсрочку введения обязательного использования кассовых аппаратов.

Напомним, парламентарии не приняли за основу законопроект об отсрочке кассовых аппаратов для ФЛП.

Украинские Национальные Новости

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