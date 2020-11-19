Наступного року до України з візитом прибуде президент Бразилії — МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Глави українського та бразильсокго МЗС готують візит президента Бразилії Жаїра Болсонару до України у 2021 році. Про це говорив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час відеоконференції з главою МЗС Бразилії Ернесто Араужо, передає УНН.
Дмитро Кулеба виступив за активізацію українсько-бразильських відносин: “Час відкрити нову сторінку у наших відносинах. Україна та Бразилія поєднані давніми історичними зв'язками, заснованими на дружбі та повазі. Нині Україна прагне у повній мірі реалізувати численні можливості активізації українсько-бразильських відносин в сферах торгівлі, інвестицій, освіти, культури та інновацій”.
"Міністри відзначили важливість здійснення наступного року візиту президента Бразилії в Україну та домовились про активну співпрацю задля змістовної підготовки візиту", - йдеться у повідомленні.
За словами Дмитра Кулеби, Україна особливо зацікавлена у збільшенні обсягів двосторонньої торгівлі: “Бразилія залишається найбільшим торговельним партнером України в Південній Америці. Водночас, номенклатуру експорту та імпорту можна значно розширити”.
Міністр запропонував провести ближчим часом українсько-бразильський бізнес-форум для взаємної презентації торговельних та інвестиційних можливостей та подальшого налагодження прямих контактів між бізнесами.
Дмитро Кулеба також поінформував Ернесто Араужо про ситуацію на тимчасово окупованих територіях України та українську ініціативу зі створення Кримської платформи, майданчика з координації міжнародних зусиль з деокупації Криму та протидії грубим порушенням прав людини в тимчасово окупованому Криму.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Президент Бразилії назвав "слабкістю" самоізоляцію під час пандемії COVID-19
Окремою темою розмови стала боротьба з дезінформацією. Український міністр розповів про ініціативу Президента України відкрити у Києві штаб-квартиру міжнародного офісу, який опікуватиметься проблематикою протидії дезінформації та фейковим новинам.
Глава МЗС України особливо підкреслив неоціненний внесок української громади в Бразилії у розбудову українсько-бразильських відносин.
Співрозмовники домовилися провести низку заходів у рамках відзначення наступного року 130-ліття української імміграції до Бразилії.
Нагадаємо, на початку листопада Президент Володимир Зеленський обговорив з президентом Федеративної Республіки Бразилія Жаїром Болсонару збільшення обсягів двосторонньої торгівлі.