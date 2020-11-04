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Зеленський обговорив з президентом Бразилії збільшення обсягів двосторонньої торгівлі

Зеленський обговорив з президентом Бразилії збільшення обсягів двосторонньої торгівлі

Київ • УНН

 • 12335 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Федеративної Республіки Бразилія Жаїром Болсонару збільшення обсягів двосторонньої торгівлі. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

“Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Федеративної Республіки Бразилія Жаїром Болсонару. Глави держав позитивно оцінили нинішній рівень двостороннього політичного діалогу попри пандемічні обмеження. Обговорено стан виконання наявних двосторонніх домовленостей та оновлений графік подальших контактів на високому рівні. Відзначена необхідність збільшення обсягів двосторонньої торгівлі”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також під час розмови було окреслено пріоритетні напрями взаємодії між Україною та Бразилією в торговельно-економічній та інвестиційній сферах, зокрема щодо реалізації спільних проектів.

“Схвалюю наміри, щоб наша майбутня зустріч закінчилася підписанням двосторонніх документів. Україна рада співпраці з Бразилією у сільському господарстві, ядерній енергетиці, космічній та військово-оборонній сферах”, – сказав Володимир Зеленський.

Повідомляється, що президенти України та Бразилії обговорили співпрацю двох держав у військово-технічній та оборонній сфері.

“У цьому контексті відзначена підготовка до проведення Діалогу оборонної промисловості, який дозволить детально розглянути перспективні двосторонні проекти. Окрему увагу було приділено планам щодо подальшої співпраці у дослідженні космосу”, - вказано у повідомленні.

Зазначається, що співрозмовники домовилися посилити взаємодію обох країн у протидії наслідкам другої хвилі пандемії коронавірусу, зокрема в питанні спільного виробництва вакцин та медпрепаратів.

“Українські фармацевтичні заводи мають необхідні сучасні потужності та готові до роботи з бразильськими партнерами. Це може стати новим успішним напрямом нашої співпраці”, - додав Зеленський.

Вказано, що Президент подякував за підтримку Бразилією суверенітету й територіальної цілісності України.

Нагадаємо, Секретар РНБО Олексій Данілов обговорив з послом Норвегії розширення співпраці у сфері кіберзахисту.

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