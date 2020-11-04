Зеленский обсудил с президентом Бразилии увеличение объемов двусторонней торговли

"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Федеративной Республики Бразилия Жаиром Болсонару. Главы государств положительно оценили нынешний уровень двустороннего политического диалога несмотря на пандемические ограничения. Обсуждено состояние выполнения имеющихся двусторонних договоренностей и обновленный график дальнейших контактов на высоком уровне. Отмечена необходимость увеличения объемов двусторонней торговли", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также во время разговора были обозначены приоритетные направления взаимодействия между Украиной и Бразилией в торгово-экономической и инвестиционной сферах, в частности по реализации совместных проектов.

"Одобряю намерения, чтобы наша предстоящая встреча закончилась подписанием двусторонних документов. Украина рада сотрудничеству с Бразилией в сельском хозяйстве, ядерной энергетике, космической и военно-оборонной сферах", - сказал Владимир Зеленский.

Сообщается, что президенты Украины и Бразилии обсудили сотрудничество двух стран в военно-технической и оборонной сфере.

"В этом контексте отмечена подготовка к проведению Диалога оборонной промышленности, который позволит детально рассмотреть перспективные двусторонние проекты. Отдельное внимание было уделено планам по дальнейшему сотрудничеству в исследовании космоса", - указано в сообщении.

Отмечается, что собеседники договорились усилить взаимодействие двух стран в противодействии последствиям второй волны пандемии коронавируса, в частности в вопросе совместного производства вакцин и медпрепаратов.

"Украинские фармацевтические заводы имеют необходимые современные мощности и готовы к работе с бразильскими партнерами. Это может стать новым успешным направлением нашего сотрудничества", - добавил Зеленский.

Указано, что Президент поблагодарил за поддержку Бразилией суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, Секретарь СНБО Алексей Данилов обсудил с послом Норвегии расширение сотрудничества в сфере киберзащиты.