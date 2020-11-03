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Данілов обговорив з послом Норвегії розширення співпраці у сфері кіберзахисту

Данілов обговорив з послом Норвегії розширення співпраці у сфері кіберзахисту

Київ • УНН

 • 10664 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Секретар РНБО України Олексій Данілов обговорив з надзвичайним і повноважним послом Королівства Норвегія в Україні Еріком Сведала розширення співпраці у сфері кіберзахисту. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу РНБО.

“Під час зустрічі українська сторона наголосила на важливості активізації і розширення міждержавної співпраці у сфері кіберзахисту та взаємодії НКЦК з аналогічними центрами країн-партнерів, налагодженні сталого обміну інформацією про кіберінциденти, проведенні спільних розслідувань”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Олексій Данілов ознайомив Еріка Сведала з можливостями Національного координаційного центру кібербезпеки при РНБО України. Під час зустрічі Олексій Данілов підкреслив, що сьогодні НКЦК, який є ключовою державною структурою з виявлення, запобігання та реагування на кіберінциденти, координує роботу усіх ключових структур національної системи кібербезпеки, а також активно співпрацює з приватним сектором.

“Данілов назвав забезпечення кібербезпеки України пріоритетним питанням в умовах гібридної війни з Росією, враховуючи цілеспрямовану кіберінтервенцію на шкоду нашим національним інтересам, додавши, що за кібератаками російських хакерських угруповань стоять спецслужби, які скеровують їх діяльність. Секретар РНБО України також зазначив, що у новій Стратегії національної безпеки України значного місця приділено кібербезпеці, і фахівці НКЦК вже розпочали розробку Стратегії кібербезпеки”, - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що на думку Данілова, обмін інформацією у режимі реального часу дозволить Україні та її іноземним партнерам вчасно локалізувати і знешкоджувати кібератаки.

“Серед іншого, було акцентовано на важливості не тільки розбудови потужної системи кіберзахисту, а й ведення у кіберпросторі власних активних наступальних операцій, зокрема, превентивних, з метою знешкодження комп’ютерних систем противника. Своєю чергою, пан посол висловив думку щодо перспективності двосторонньої співпраці у сфері кіберзахисту”, - повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, Україна та Словенія провели перші в історії кіберконсультації.

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