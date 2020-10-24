Україна та Словенія провели перші в історії кіберконсультації
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Україна та Словенія провели перші в історії двосторонніх відносин міжвідомчі кіберконсультації. Про це повідомляє пресслужба МЗС України, передає УНН.
“23 жовтня 2020 року під головуванням заступника міністра Василя Боднара та Державного секретаря МЗС Словенії Тоне Кайзера відбулися перші в історії двосторонніх відносин міжвідомчі українсько-словенські кіберконсультації у режимі відеоконференції”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що до складу української делегації увійшли представники Національного координаційного центру кібербезпеки, Служби безпеки, Міністерства оборони, Департаменту кіберполіції, Служби зовнішньої розвідки та Державної служби спеціального зв’язку і захисту інформації.
Делегація Словенії, у складі представників Міністерства закордонних справ, Адміністрації з питань інформаційної безпеки та Національного центру реагування на кіберінциденти, ознайомила українських колег із причетних органів державної влади із досягненнями Словенії у моніторингу та нейтралізації проблем кібернетичного характеру, а також із стратегією кібербезпеки цієї держави.
“Сторони обговорили сучасні тенденції у сфері кібербезпеки, основні механізми її зміцнення, а також перспективні напрями подальшої співпраці обох держав у зазначеній галузі. Українська сторона ознайомила словенських колег із окремими аспектами масштабних кібератак на електронні та урядові ресурси нашої держави з боку Російської Федерації упродовж 2014-2020 років, відзначивши, що кібератаки, підтримувані та фінансовані РФ, стали одним із головних елементів „гібридної війни“ проти України”, — повідомили в МЗС України.
Додається, що окремою темою консультацій стала співпраця України та Словенії у посиленні глобальної кібербезпеки на майданчиках таких міжнародних організацій, як НАТО, ОБСЄ і ООН. Делегації також обговорили посилення взаємодії у секторах кібербзахисту держав.