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Украина и Словения провели первые в истории киберконсультации

Украина и Словения провели первые в истории киберконсультации

Киев  •  УНН

 • 22687 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Украина и Словения провели первые в истории двусторонних отношений межведомственные киберконсультации. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, передает УНН.

“23 октября 2020 года под председательством заместителя министра Василия Боднара и Государственного секретаря МИД Словении Тонет Кайзера состоялись первые в истории двусторонних отношений межведомственные украинско-словенские киберконсультации в режиме видеоконференции”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в состав украинской делегации вошли представители Национального координационного центра кибербезопасности, Службы безопасности, Министерства обороны, Департамента киберполиции, Службы внешней разведки и Государственной службы специальной связи и защиты информации.

Делегация Словении, в составе представителей Министерства иностранных дел, Администрации по вопросам информационной безопасности и Национального центра реагирования на киберинциденты, ознакомила украинских коллег из причастных органов государственной власти с достижениями Словении в мониторинге и нейтрализации проблем кибернетического характера, а также со стратегией кибербезопасности этого государства.

“Стороны обсудили современные тенденции в сфере кибербезопасности, основные механизмы ее укрепления, а также перспективные направления дальнейшего сотрудничества двух государств в указанной области. Украинская сторона ознакомила словенских коллег с отдельными аспектами масштабных кибератак на электронные и правительственные ресурсы нашего государства со стороны Российской Федерации в течение 2014-2020 годов, отметив, что кибератаки, поддерживаемые и финансируемые РФ, стали одним из главных элементов „гибридной войны“ против Украины”, — сообщили в МИД Украины.

Добавляется, что отдельной темой консультаций стало сотрудничество Украины и Словении в усилении глобальной кибербезопасности на площадках таких международных организаций, как НАТО, ОБСЕ и ООН. Делегации также обсудили усиление взаимодействия в секторах кибербзащиты государств.

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