Данилов обсудил с послом Норвегии расширение сотрудничества в сфере киберзащиты
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов обсудил с чрезвычайным и полномочным послом Королевства Норвегия в Украине Эриком Сведалом расширение сотрудничества в сфере киберзащиты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.
"Во время встречи украинская сторона подчеркнула важность активизации и расширения межгосударственного сотрудничества в сфере киберзащиты и взаимодействия НКЦК с аналогичными центрами стран-партнеров, налаживания устойчивого обмена информацией о киберинцидентах, проведение совместных расследований", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Алексей Данилов ознакомил Эрика Сведала с возможностями Национального координационного центра кибербезопасности при СНБО Украины. Во время встречи Алексей Данилов подчеркнул, что сегодня НКЦК, который является ключевой государственной структурой по выявлению, предотвращению и реагированию на киберинциденты, координирует работу всех ключевых структур национальной системы кибербезопасности, а также активно сотрудничает с частным сектором.
"Данилов назвал обеспечение кибербезопасности Украины приоритетным вопросом в условиях гибридной войны с Россией, учитывая целенаправленную киберинтервенцию в ущерб нашим национальным интересам, добавив, что за кибератаками российских хакерских группировок стоят спецслужбы, которые координируют их деятельность. Секретарь СНБО Украины также отметил, что в новой Стратегии национальной безопасности Украины значительное место уделено кибербезопасности, и специалисты НКЦК уже начали разработку Стратегии кибербезопасности", - указано в сообщении.
Сообщается, что по мнению Данилова, обмен информацией в режиме реального времени позволит Украине и ее иностранным партнерам вовремя локализовать и обезвредить кибератаки.
"Среди прочего, было акцентировано на важности не только развития мощной системы киберзащиты, но и ведения в киберпространстве собственных активных наступательных операций, в частности, превентивных, с целью обезвреживания компьютерных систем противника. В свою очередь, господин посол выразил мнение о перспективности двустороннего сотрудничества в сфере киберзащиты", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, Украина и Словения провели первые в истории киберконсультации.