В следующем году в Украину с визитом прибудет президент Бразилии - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Главы украинского и бразильсокго МИД готовят визит президента Бразилии Жаира Болсонару в Украину в 2021 году. Об этом говорил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время видеоконференции с главой МИД Бразилии Эрнесто Араужо, передает УНН.
Дмитрий Кулеба выступил за активизацию украинского-бразильских отношений: “Время открыть новую страницу в наших отношениях. Украина и Бразилия объединены давними историческими связями, основанными на дружбе и уважении. Сейчас Украина стремится в полной мере реализовать многочисленные возможности активизации украинского-бразильских отношений в сферах торговли, инвестиций, образования, культуры и инноваций”.
“Министры отметили важность осуществления следующего года визита президента Бразилии в Украину и договорились об активном сотрудничестве для содержательной подготовки визита”, — говорится в сообщении.
По словам Дмитрия Кулебы, Украина особенно заинтересована в увеличении объемов двусторонней торговли: “Бразилия остается крупнейшим торговым партнером Украины в Южной Америке. В то же время, номенклатуру экспорта и импорта можно значительно расширить”.
Министр предложил провести в ближайшее время украинские-бразильский бизнес-форум для взаимной презентации торговых и инвестиционных возможностей и дальнейшего налаживания прямых контактов между бизнес.
Дмитрий Кулеба также проинформировал Эрнесто Араужо о ситуации на временно оккупированных территориях Украины и Украинской инициативу по созданию Крымской платформы, площадки по координации международных усилий по деоккупации Крыма и противодействия грубым нарушением прав человека во временно оккупированном Крыму.
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Отдельной темой разговора стала борьба с дезинформацией. Украинский министр рассказал об инициативе Президента Украины открыть в Киеве штаб-квартиру международного офиса, который будет заниматься проблематикой противодействия дезинформации и фейковых новостей.
Глава МИД Украины особо подчеркнул неоценимый вклад украинской общины в Бразилии в развитие украинского-бразильских отношений.
Собеседники договорились провести ряд мероприятий в рамках празднования в следующем году 130-летия украинской иммиграции в Бразилию.
Напомним, в начале ноября Президент Владимир Зеленский обсудил с президентом Федеративной Республики Бразилия Жаиром Болсонару увеличения объемов двусторонней торговли.