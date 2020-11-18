Антирекорд на Буковині: за добу коронавірусом інфікувались майже 500 осіб

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. У Чернівецькій області за минулу добу зафіксували 486 нових випадків інфікування COVID-19, 166 людей одужало. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook глави ОДА Сергія Осачука.

Так, загалом на Буковині зафіксовано 29 612 випадків хвороби. За останню добу 166 людей одужало, 12 590 — з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померло 585 людей. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 1692 зразки.

Більше подробиць очільник ОДА не навів.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 570 153 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 10 112 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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