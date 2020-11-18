Антирекорд на Буковине: за сутки коронавирусом заразились почти 500 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. В Черновицкой области за минувшие сутки зафиксировали 486 новых случаев инфицирования COVID-19, 166 человек выздоровели. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook главы ОГА Сергея Осачука.
Так, в целом на Буковине зафиксировано 29 612 случаев болезни. За последние сутки 166 человек выздоровели, 12 590 — с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 585 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 1692 образцов.
Больше подробностей глава ОГА не привел.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 570 153 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 10 112 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.