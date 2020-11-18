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Зеленський чекає від уряду комплексну програму щодо підтримки бізнесу під час карантину

Зеленський чекає від уряду комплексну програму щодо підтримки бізнесу під час карантину

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. Президент України Володимиром Зеленським заявив, найближчими днями очікує від Кабінету міністрів України комплексну програму підтримки бізнесу, який постраждав від карантину. Про це він розповів у своєму третьому влозі, передає кореспондент УНН.

“Я доручив уряду, і найближчими днями ми чекаємо дійсно комплексну, дуже важливу програму заходів, які будуть включати податкові послаблення, кредитні канікули за існуючими зобов’язаннями, можливості нових кредитів на пільгових умовах, секторальну підтримку бізнесу, який постраждав внаслідок карантину, програму підтримки людей, які через карантин втратили заробіток або повністю були змушені припинити свою діяльність та інші важливі інструменти”, — розповів Зеленський.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі програми “Свобода слова” запевнив, що бізнес, на який негативно впливає карантин “вихідного дня”, отримуватиме підтримку і уряд має готові рецепти такої допомоги.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський на нараді з приводу “карантину вихідного дня”, проти якого виступили низка облцентрів та бізнес, висловив думку, що Україна зробила правильний крок.

Додамо, уряд 11 листопада ввів “карантин вихідного дня” на три пари вихідних до кінця листопада — простими словами, не працюватиме нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. Проти такого рішення виступила влада низки облцентрів та представники бізнесу.

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