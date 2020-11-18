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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 41945 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 62361 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 75066 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 88095 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 112275 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 114067 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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Зеленский ждет от правительства комплексную программу по поддержке бизнеса во время карантина

Зеленский ждет от правительства комплексную программу по поддержке бизнеса во время карантина

Киев  •  УНН

 • 14803 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Президент Украины Владимиром Зеленским заявил, что в ближайшие дни ожидает от Кабинета министров Украины комплексную программу поддержки бизнеса, пострадавшего и страдающего от карантина. Об этом он рассказал в своем третьем влоге, передает корреспондент УНН.

“Я поручил правительству, и в ближайшие дни мы ждем действительно комплексную, очень важную программу мероприятий, которые будут включать налоговые послабления, кредитные каникулы по существующим обязательствам, возможности новых кредитов на льготных условиях, секторальную поддержку бизнеса, который пострадал в результате карантина, программу поддержки людей, которые из-за карантина потеряли заработок или полностью были вынуждены прекратить свою деятельность и другие важные инструменты”, — рассказал Зеленский.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире программы “Свобода слова” заверил, что бизнес, на который негативно влияет карантин “выходного дня”, будет получать поддержку и правительство имеет рецепты такой помощи.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский на совещании по поводу “карантина выходного дня”, против которого выступили ряд облцентров и бизнес, высказал мнение, что Украина сделала правильный шаг.

Добавим, правительство 11 ноября ввело “карантин выходного дня” на три пары выходных до конца ноября — простыми словами, не будет ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. Против такого решения выступили власти ряда облцентров и представители бизнеса.

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