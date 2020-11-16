Шмигаль: у нас готові рецепти підтримки бізнесу, на який негативно впливає карантин

“У нас готові рецепти підтримки бізнесу. Вони відпрацювали весною і виправдали себе. Це і програма 5-7-9 з кредитними канікулами, це відшкодування фізичним особам і підприємцям, яке виплачувалось — більше 1,1 мільярда виплачено — це відшкодування двох третин заробітної плати по частковому безробіттю та інші програми. З торгово-промисловою палатою ми працюємо над запровадженням форс-мажору для тих галузей, які сьогодні опинилися в складній ситуації для того, щоб вони могли зменшувати або не платити орендну плату і ще цілий ряд інструментів”, — розповів прем’єр.

Він також повідомив, що планує зустрітися з представниками всіх галузей, які “знаходяться під негативним впливом так званого карантину вихідного дня”.

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