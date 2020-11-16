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Шмигаль: у нас готові рецепти підтримки бізнесу, на який негативно впливає карантин

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі програми “Свобода слова” запевнив, що бізнес, на який негативно впливає карантин “вихідного дня”, отримуватиме підтримку і уряд має готові рецепти такої допомоги, повідомляє УНН.

“У нас готові рецепти підтримки бізнесу. Вони відпрацювали весною і виправдали себе. Це і програма 5-7-9 з кредитними канікулами, це відшкодування фізичним особам і підприємцям, яке виплачувалось — більше 1,1 мільярда виплачено — це відшкодування двох третин заробітної плати по частковому безробіттю та інші програми. З торгово-промисловою палатою ми працюємо над запровадженням форс-мажору для тих галузей, які сьогодні опинилися в складній ситуації для того, щоб вони могли зменшувати або не платити орендну плату і ще цілий ряд інструментів”, — розповів прем’єр.

Він також повідомив, що планує зустрітися з представниками всіх галузей, які “знаходяться під негативним впливом так званого карантину вихідного дня”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Шмигаль розповів наскільки зменшилась мобільність населення на карантині “вихідного дня”

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський на нараді з приводу “карантину вихідного дня”, проти якого виступили низка облцентрів та бізнес, висловив думку, що Україна зробила правильний крок.

Додамо, уряд 11 листопада ввів “карантин вихідного дня” на три пари вихідних до кінця листопада — простими словами, не працюватиме нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. Проти такого рішення виступила влада низки облцентрів та представники бізнесу.

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин — до 31 грудня включно.

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