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Президент і прем'єр обговорили заходи щодо полегшення ведення малого і середнього бізнесу

Президент і прем'єр обговорили заходи щодо полегшення ведення малого і середнього бізнесу

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Кабінет міністрів України до кінця тижня напрацює чернетку законопроекту з відповідними змінами щодо полегшення ведення бізнесу. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОПУ.

Так, Президент України Володимир Зеленський по відеозв’язку обговорив з Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем заходи щодо поліпшення умов ведення підприємництва для представників малого та середнього бізнесу.

Розповідаючи про програмні реєстратори розрахункових операцій (РРО), Денис Шмигаль зауважив, що податківці вже створили якісні програмні продукти. На сайті податкової служби їх можна знайти та без проблем завантажити. Це зменшує документообіг, обсяг паперів та бухгалтерії для підприємців.

Водночас Кабмін наразі напрацював низку законодавчих змін щодо полегшення ведення бізнесу. Йдеться, зокрема, про перегляд списку порушень, за які підприємців штрафуватимуть, а також про розмір таких санкцій.

“Напруження сьогодні стосується, серед іншого, необґрунтовано високих штрафів — там насправді мільйонні штрафи, які фактично призводять до банкрутства підприємців. А штрафи мають стимулювати „відбілювання“ економіки, малого та середнього бізнесу”, — сказав Прем’єр-міністр.

Також, як заявив Шмигаль, уряд працює над розв’язанням проблеми з таким механізмом, як кешбек. Адже він, на думку підприємців, — соціально неприйнятний для нашої держави.

“Ми готові говорити про компроміс, про його можливе скасування або відтермінування”, — наголосив очільник уряду.

Крім того, Денис Шмигаль зазначив, що бізнес просить переглянути ліміти, при яких використовується РРО і які впливають на розміри оподаткування, — перевести їх у мінімальні заробітні плати. Таким чином зі зростанням мінімальної зарплати збільшуватиметься й відповідний ліміт, у якому працює той чи інший ФОП.

Повідомляється, що підприємці наполягають на скасуванні вимоги про видачу чеків під час безготівкового розрахунку, а також на дефіскалізації продажу товарів, крім ліків, платниками єдиного податку за безготівковим розрахунком.

“Уся готівка, весь кеш, крім платників податків першої групи, має дефіскалізуватися. Тобто це така комплексна позиція. Більшість бізнесу з цим погоджується. Бізнес це сприймає. Тому що якщо йде розрахунок готівковими коштами, має бути відповідний фіскальний чек. Всі інші моменти, які могли б використовуватися, ми опрацювали. Зокрема, в інтернет-торгівлі — фіскалізація лише за готівку. Всі електронні РРО сьогодні доступні”, — заявив Шмигаль.

Прем’єр-міністр України розповів, що уряд планує внести зміни до закону про захист прав споживачів щодо скасування норми про наявність чека як обов’язкового елемента для обміну чи повернення товару покупцем.

“Також Кабмін говоритиме з бізнесом про можливі законодавчі стимули на випадки запровадження карантину — як „вихідного дня“, так і жорсткого. Денис Шмигаль зауважив, що до кінця тижня уряд напрацює драфт законопроекту з відповідними змінами щодо полегшення ведення бізнесу. А наступного тижня після консультацій з підприємцями його можна буде подавати на розгляд парламенту”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Зеленський чекає від уряду комплексну програму щодо підтримки бізнесу під час карантину.

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