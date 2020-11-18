Президент и премьер обсудили меры по облегчению ведения малого и среднего бизнеса

Так, Президент Украины Владимир Зеленский по видеосвязи обсудил с премьер-министром Денисом Шмыгалем меры по улучшению условий ведения предпринимательства для представителей малого и среднего бизнеса.

Рассказывая о программных регистраторы расчетных операций (РРО), Денис Шмыгаль заметил, что налоговики уже создали качественные программные продукты. На сайте налоговой службы их можно найти и без проблем скачать. Это уменьшает документооборот, объем бумаг и бухгалтерии для предпринимателей.

В то же время Кабмин пока наработал ряд законодательных изменений по облегчению ведения бизнеса. Речь идет о пересмотре списка нарушений, за которые предпринимателей будут штрафовать, а также о размере таких санкций.

“Напряжение сегодня касается, среди прочего, необоснованно высоких штрафов — там на самом деле миллионные штрафы, которые фактически приводят к банкротству предпринимателей. А штрафы должны стимулировать „отбеливание“ экономики, малого и среднего бизнеса”, — сказал Премьер-министр.

Также, как заявил Шмыгаль, правительство работает над решением проблемы с таким механизмом, как кэшбек. Ведь он, по мнению предпринимателей, — социально неприемлем для нашего государства.

“Мы готовы говорить о компромиссе, о его возможной отмене или отсрочке”, — подчеркнул глава правительства.

Кроме того, Денис Шмыгаль отметил, что бизнес просит пересмотреть лимиты, при которых используется РРО и влияющие на размеры налогообложения, — перевести их в минимальные заработные платы. Таким образом с ростом минимальной зарплаты будет увеличиваться и соответствующий лимит, в котором работает тот или иной ФОТ.

Сообщается, что предприниматели настаивают на отмене требования о выдаче чеков при безналичного расчета, а также на дефискализация продажи товаров, кроме лекарств, плательщиками единого налога по безналичному расчету.

“Вся наличность, весь кэш, кроме налогоплательщиков первой группы, должна дефискализироваться. То есть это такая комплексная позиция. Большинство бизнеса с этим соглашается. Бизнес это воспринимает. Потому что если идет расчет наличными средствами, должен быть соответствующий фискальный чек. Все остальные моменты, которые могли бы использоваться, мы проработали. В частности, в интернет-торговле — фискализация только за наличные. Все электронные РРО сегодня доступны”, — заявил Шмыгаль.

Премьер-министр Украины рассказал, что правительство планирует внести изменения в закон о защите прав потребителей об отмене нормы о наличии чека как обязательного элемента для обмена или возврата товара покупателем.

“Также Кабмин будет говорить с бизнесом про возможные законодательные стимулы случаи введения карантина — как „выходного дня“, так и жесткого. Денис Шмыгаль отметил, что до конца недели правительство разработает драфт законопроекта с соответствующими изменениями по облегчению ведения бизнеса. А на следующей неделе после консультаций с предпринимателями его можно будет подавать на рассмотрение парламента”, — говорится в сообщении.

Напомним, Зеленский ждет от правительства комплексную программу по поддержке бизнеса во время карантина.