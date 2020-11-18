Міноборони: з початку бойових дій на Донбасі доля 69 зниклих бійців досі невідома

“За даними персонального обліку втрат особового складу Збройних сил України, який ведеться в Кадровому центрі Збройних сил України, з початку проведення антитерористичної операції кількість зниклих безвісти військовослужбовців ЗСУ становила 526 осіб, з цієї кількості знайдено (живими та мертвими) 457 осіб. Станом на 17.11.2020 залишаються не розшуканими 69 осіб”, — повідомили у Кадровому центрі ЗСУ Міністерства оборони.

Нагадаємо, на початку серпня 2020 року у відділі комунікацій ГУНП в Донецькій області повідомили УНН, що у Донецькій області впродовж 2014-2020 років зареєстровані кримінальні провадження щодо 157 військовослужбовців зниклих безвісти.



Як повідомляв УНН, через демарш російських представників на засіданні Тристоронньої контактної групи 10 листопада Україна не змогла домогтися обговорення, зокрема, питання пошуку безвісти зниклих осіб.