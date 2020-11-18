Минобороны: с начала боевых действий на Донбассе судьба 69 пропавших бойцов до сих пор неизвестна
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. С начала боевых действий на востоке Украины по состоянию на сегодня неизвестной остается судьба 69 военных, пропавших на Донбассе. Об этом сообщили в Кадровому центре Вооруженных сил Украины Министерства обороны в ответ на запрос "Радио Свобода", передает УНН.
"По данным персонального учета потерь личного состава Вооруженных сил Украины, который ведется в Кадровому центре Вооруженных сил Украины, с начала проведения антитеррористической операции число пропавших без вести военнослужащих ВСУ составляло 526 человек, из этого количества найдено (живыми и мертвыми) 457 человек. По состоянию на 17.11.2020 года остаются не разысканы 69 человек", - сообщили в кадровом центре ВСУ Министерства обороны.
Напомним, в начале августа 2020 года в отделе коммуникаций ГУНП в Донецкой области сообщили УНН, что в Донецкой области в течение 2014-2020 годов зарегистрированные уголовные производства в отношении 157 военнослужащих пропавших без вести.
Как сообщал УНН, из-за демарша российских представителей на заседании Трехсторонней контактной группу 10 ноября Украина не смогла добиться обсуждения, в частности, вопросы поиска без вести пропавших лиц.