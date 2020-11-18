COVAX підтвердив інформацію про виділення Україні вакцини від коронавірусної хвороби - Ляшко

"Сьогодні стало відомо, що Україна, як одна з країн, яка включена в роботу глобального механізму COVAX, має змогу отримати вакцини від коронавірусної хвороби у кількості доз, яка дорівнює 20% населення безкоштовно", - написав Ляшко.

За його словами, це означає, що близько 4 млн громадян України зможуть вакцинуватись у першій половині 2021 року за рахунок фінансової підтримки з боку міжнародних партнерів та урядів інших країн.

"Часто отримую запитання про те, чи включено до глобального механізму COVAX кандидата у вакцини від виробника Moderna (США). Так, включено. Попередні результати дослідження цієї вакцини вказали на 95% ефективності попередження розвитку коронавірусної хвороби COVID-19", - зазначив Ляшко.

Він наголосив, що МОЗ ставить пред собою завдання забезпечити імунізацію якомога більшої кількості населення перевіреними, якісними та безпечними вакцинами у 2021 році, як за рахунок глобальних ініціатив, так і за рахунок державного бюджету України.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) прогнозує, що Україна зможе отримати першу партію успішно випробуваної та зареєстрованої вакцини від COVID-19, у кількості, еквівалентній 20% населення, у другому кварталі 2021 року.

Як повідомляв раніше Ляшко, Україна отримає максимум 8,5 млн доз від коронавірусу - на засіданні правління COVAX 19 листопада буде відомо про дату першої поставки.