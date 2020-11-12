За механізмом COVAX Україна отримає максимум 8,5 млн доз вакцини від коронавірусу - Ляшко
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Україна отримає максимум 8,5 млн доз від коронавірусу - на засіданні правління COVAX 19 листопада буде відомо про дату першої поставки. Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
"Ми чітко розуміємо, що ми отримаємо кількість доз, що буде дорівнювати 20% від кількості населення. Мова йде, якщо ми перераховуємо від офіційної статистики, про максимум 8,5 млн доз. Перший транш ми очікуємо у розмірі 3% - це 1 млн 250 тис. доз. Найближче засідання правління COVAX, яке відбудеться 19 листопада, вже буде чітко зрозуміло про орієнтовані дати поставки", - заявив Ляшко.
Довідка УНН: COVAX - глобальний механізм щодо забезпечення доступності вакцин проти COVID-19, який об'єднує понад 180 країн і працює над декількома перспективними вакцинами.
Нагадаємо, Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна може отримати вакцину від COVID-19 наприкінці першого кварталу 2021 року.