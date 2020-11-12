За механізмом COVAX Україна отримає максимум 8,5 млн доз вакцини від коронавірусу - Ляшко

"Ми чітко розуміємо, що ми отримаємо кількість доз, що буде дорівнювати 20% від кількості населення. Мова йде, якщо ми перераховуємо від офіційної статистики, про максимум 8,5 млн доз. Перший транш ми очікуємо у розмірі 3% - це 1 млн 250 тис. доз. Найближче засідання правління COVAX, яке відбудеться 19 листопада, вже буде чітко зрозуміло про орієнтовані дати поставки", - заявив Ляшко.

Довідка УНН: COVAX - глобальний механізм щодо забезпечення доступності вакцин проти COVID-19, який об'єднує понад 180 країн і працює над декількома перспективними вакцинами.

Нагадаємо, Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна може отримати вакцину від COVID-19 наприкінці першого кварталу 2021 року.