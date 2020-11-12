По механизму COVAX Украина получит максимум 8,5 млн доз вакцины от коронавируса - Ляшко

"Мы четко понимаем, что мы получим количество доз, что будет равно 20% от общей численности населения. Речь идет, если мы перечисляем от официальной статистики, о максимуме 8,5 млн доз. Первый транш мы ожидаем в размере 3% - это 1 млн 250 тыс. доз. Ближайшее заседание правления COVAX, которое состоится 19 ноября, уже будет четко понятно о ориентированных датах поставки", - заявил Ляшко.

Справка УНН: COVAX - глобальный механизм по обеспечению доступности вакцин против COVID-19, который объединяет более 180 стран и работает над несколькими перспективными вакцинами.

Напомним, Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина может получить вакцину от COVID-19 в конце первого квартала 2021 года.