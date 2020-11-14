Україна може розраховувати на понад 8 мільйонів доз вакцини від COVID-19 — ВООЗ

Так, зі слів Хабіхта, Україна “може розраховувати на виділення до 8,34 мільйонів доз вакцини до кінця 2021 року, що становить 20% від наявного в країні населення, відповідно до даних Державної служби статистики України”.

“Вакцина постачатиметься траншами. І перший транш буде у кількості, що дорівнює 3% населення, а це близько 1,25 мільйона доз. Вони, за попередніми припущеннями, можуть бути доступними країні у другому кварталі наступного року”, — сказав він.

За його словами, Україна отримає вакцину проти COVID-19 в рамках Фонду глобального доступу до вакцин COVID-19 (COVAX), який був створений Глобальним альянсом з вакцин та імунізації (GAVI), ВООЗ та кількома урядами.

Представник ВООЗ також зазначив, що “Україна також зараз вирішує питання щодо визначення груп ризику, які слід вакцинувати першими”. Він не уточнив, чи йдеться про майбутню вакцину від коронавірусу, яку розробила і випробовує німецька компанія BioNTech разом з американською Pfizer, чи про якусь іншу.

З його слів, кожна країна отримуватиме майбутню вакцину у кількості, що дорівнює 20% від кількості населення. У ВООЗ це називають “справедливим розподілом”, аби дотримуватися принципу рівності на першому етапі кампанії з щеплення від COVID-19.

Хабіхт зауважує, що Україна має право отримувати вакцини, що повністю буде оплачена або частково профінансована донорами за допомогою окремого механізму, який є частиною механізму COVAX. Остаточні умови та повний пакет підтримки будуть доступні пізніше, після затвердження радою GAVI.

“Україні потрібно буде офіційно подати заявку на цю підтримку відповідно до уніфікованих умов та процедур, які будуть затверджені для всіх 92 країн з низьким та середнім рівнем доходу”, — підсумував представник ВООЗ.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна не отримає вакцину від COVID-19 раніше 2021 року, адже в світі досі немає жодної вакцини, в найкращому випадку вона з’явиться у грудні.