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Украина может рассчитывать на более 8 млн доз вакцины от COVID-19 - ВОЗ

Украина может рассчитывать на более 8 млн доз вакцины от COVID-19 - ВОЗ

Киев  •  УНН

 • 12890 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует, что Украина сможет получить первую партию успешно испытанной и зарегистрированной вакцины от COVID-19, в количестве, эквивалентном 20% населения, во втором квартале 2021 года. Об этом DW заявил председатель Офиса ВОЗ в Украине Ярно Хабихт, передает УНН.

Так, по словам Хабихт, Украина “может рассчитывать на выделение в 8,34 млн доз вакцины до конца 2021 года, что составляет 20% от имеющегося в стране населения, согласно данным Государственной службы статистики Украины”.

“Вакцина будет поставляться траншами. И первый транш будет в количестве, равном 3% населения, а это около 1,25 миллиона доз. Они, по предварительным предположениям, могут быть доступны стране во втором квартале следующего года”, — сказал он.

По его словам, Украина получит вакцину от COVID-19 в рамках Фонда глобального доступа к вакцинам COVID-19 (COVAX), который был создан Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI), ВОЗ и несколькими правительствами.

Представитель ВОЗ также отметил, что “Украина также сейчас решает вопрос об определении групп риска, которых следует вакцинировать первыми”. Он не уточнил, идет ли речь о будущей вакцине от коронавируса, которую разработала и испытывает немецкая компания BioNTech вместе с американской Pfizer, или о другой.

По его словам, каждая страна будет получать будущую вакцину в количестве, равном 20% от общей численности населения. В ВОЗ это называют “справедливым распределением”, чтобы придерживаться принципа равенства на первом этапе кампании по прививке от COVID-19.

Хабихт отмечает, что Украина имеет право получать вакцину, которая полностью будет оплачена или частично профинансирована донорами с помощью отдельного механизма, который является частью механизма COVAX. Окончательные условия и полный пакет поддержки будут доступны позже, после утверждения советом GAVI.

“Украине нужно будет официально подать заявку на эту поддержку в соответствии с унифицированными условиями и процедурами, которые будут утверждены для всех 92 стран с низким и средним уровнем дохода”, — подытожил представитель ВОЗ.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина не получит вакцину от COVID-19 ранее 2021 года, ведь в мире до сих пор нет ни одной вакцины, в лучшем случае она появится в декабре.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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