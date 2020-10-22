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Україна не отримає вакцину від COVID-19 раніше 2021 року - Степанов

Україна не отримає вакцину від COVID-19 раніше 2021 року - Степанов

Київ • УНН

 • 13387 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Україна не отримає вакцину від COVID-19 раніше 2021 року, адже в світі досі немає жодної вакцини, в найкращому випадку вона з’явиться у грудні. Про це він сказав на пресконференції у четвер, передає кореспондент УНН.

“У світі вакцини на сьогоднішній день не існує. Всі компанії проводять випробування, знаходяться на третій стадії клінічних випробувань, і весь світ в очікуванні, яка компанія першою закінчить відповідний процес випробування, проходження 3-ї стадії”, — заявив Степанов.

З його слів, з усіма провідними компаніями, що займаються розробкою вакцини, Україна веде відповідні переговори про закупівлю вакцини після того, як вона буде виготовлена.

Міністр нагадав також, що Україною було зроблено серйозні кроки щодо приєднання до глобальної ініціативи COVAX щодо доступу до вакцини. Згідно з заявкою, Україну буде забезпечено в обсязі 20% від кількості населення, близько 8 млн доз.

“Світові виробники говорять, що зареєструють її (вакцину - ред.) у грудні. Якщо зареєструють, тоді ми зможемо говорити, коли і як це буде. Але зрозуміло, що це буде у 2021 році, раніше не буде”, — сказав міністр.

Як повідомляв УНН, проходження українською вакциною всіх етапів клінічних досліджень триватиме, в кращому випадку, 9 місяців.

Українські Національні Новини

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