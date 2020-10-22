Фаворов розповів, скільки часу займе виготовлення вакцини від COVID-19 в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Проходження українською вакциною всіх етапів клінічних досліджень триватиме, в кращому випадку, 9 місяців. Про це на брифінгу сказав президент компанії DiaPrep System Inc., професор, доктор медичних наук, міжнародний експерт в сфері охорони здоров'я і епідеміології Михайло Фаворов, передає кореспондент УНН.
"Реально ми можемо розраховувати, якщо у нас пройде все абсолютно гладко, нічого не трапиться, ні разу не пропаде електрика, нічого не буде, то це 9 місяців. Реально, це рік", - сказав Фаворов.
Він пояснив, що ці процеси не можна прискорювати, не можна використовувати вакцину, яка не перевірена.
Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський анонсував створення унікальної української вакцини від COVID-19.