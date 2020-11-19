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Антирекорд на Херсонщині: за добу виявлено 322 хворих на COVID-19

Антирекорд на Херсонщині: за добу виявлено 322 хворих на COVID-19

Київ • УНН

 • 12689 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. На Херсонщині за останню добу проведено понад 2,3 тис. досліджень на виявлення коронавірусу, з яких зафіксовано 322 нових лабораторно підтверджених випадки COVID-19, що є антирекордом для області. Про це у Facebook написав голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, передає УНН.

“За останню добу проведено 1326 ПЛР-досліджень та 1035 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу. Зафіксовано 322 нових лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19, з яких 14 дітей та 29 медичних працівників”, — написав він.

Гусєв повідомив, що стан хворих задовільний: “293 особи перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 29 осіб”.

Він також додав, що за добу померли три особи. “Усі мали пневмонію та COVID-19”, — прокоментував очільник ОДА. За добу в області є 126 нових одужань.

“Тож наразі в області 7946 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них:
— 3190 людей побороли недуг;
— 4588 людей інфіковані COVID-19;
— 168 людей померли”, — резюмував Гусєв.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 570 153 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 10 112 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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